مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش از برگزاری هفتمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزی به میزبانی استان سمنان و شهرستان شاهرود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میکائیل باقری گفت : هدف همه برنامه‌ها ترویج فرهنگ نماز در میان دانش‌آموزان است.

وی ابراز امیدواری کرد با همت و اخلاص دست‌اندرکاران، هفتمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزی در شأن نام نماز و نظام تعلیم و تربیت کشور برگزار شود.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش بر اجرای برنامه‌ها با نیت الهی، برنامه‌ریزی منظم استانی و ملی و طراحی کارویژه‌های ابتکاری نماز در سطح کشور تأکید کرد.