شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۳ آبان ۱۴۰۵ با کاهش ۰.۳۶ درصدی و ۲۹ هزار ۱۳۷ واحدی به ۸ میلیون و ۱۵ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۱۵ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۱۵ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۰.۱۳ درصدی و کاهش ۲ هزار و ۸۶۰ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۳۳ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۲ هزارو ۵۹۶ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های انرژِی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۵ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۴۵ درصد بازار معادل حدود ۳۸۰ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.