رئیس پارلمان یمن در پیامی مواضع پارلمان اروپا را محکوم و تاکید کرد: در حالی که جامعه بین الملل همچنان با استاندار‌های دوگانه با تحولات منطقه از جمله یمن برخورد می‌کند و عملا در حال تبدیل شدن به بستری برای متجاوزان و جنایتکاران است شیخ یحیی علی الراعی رئیس پارلمان یمن پیامی فوری به رئیس و اعضای پارلمان اروپا ارسال کرد.

یحیی الراعی در پیام خود موضع جانبدارانه و گزینشی پارلمان اروپا در قبال تجاوزات عربستان سعودی به یمن را به شدت محکوم و اعلام کرد: مواضع پارلمان اروپا به وضوع نشان می‌دهد که با دیدگاه دشمن سعودی متجاوز به یمن همسو است و جعلی بودن شعار‌های حقوق بشری آن را آشکار می‌کند.

رئیس پارلمان یمن افزود: بیانیه پارلمان اروپا بهترین نمونه استاندارد‌های دوگانه و ریاکاری است و تلاشی برای تحریف موضع یمن و نادیده گرفتن آشکار تضمین‌ها و پایبندی مکرر صنعاء به امنیت دریانوردی بین المللی است.