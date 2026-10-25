معاون فرماندار اسدآباد از آغاز اجرای ۱۸ پروژه آسفالت، جدول‌گذاری و زیرسازی در روستا‌های این شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد.

آغاز اجرای ۱۸ طرح آسفالت، جدول‌گذاری و زیرسازی در روستا‌های اسدآبادِ همدان

آغاز اجرای ۱۸ طرح آسفالت، جدول‌گذاری و زیرسازی در روستا‌های اسدآبادِ همدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محسن عزیزی گفت: تا پایان امسال، معابر ۱۰ روستای شهرستان آسفالت‌ریزی خواهد شد.

معاون فرماندار اسدآباد، با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی در مناطق روستایی شهرستان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۸ طرح در حوزه آسفالت، جدول‌گذاری و زیرسازی معابر روستایی آغاز شده است که با هدف بهبود وضعیت معابر، تسهیل تردد و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان در حال اجرا هستند.

وی افزود: در حال حاضر، عملیات آسفالت‌ریزی در سه روستای شهرستان اسدآباد در حال انجام است و به‌زودی نیز عملیات آسفالت‌ریزی معابر روستای چنار سفلی آغاز خواهد شد.

عزیزی با اشاره به اجرای طرح آسفالت در روستای بیتروان تصریح کرد: در این روستا، عملیات آسفالت‌ریزی به میزان ۹۷۰ تن و در مساحتی بالغ بر ۶ هزار و ۹۸۰ مترمربع، با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حال اجراست.

معاون فرماندار اسدآباد با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های عمرانی در روستا‌ها خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پایان سال جاری معابر ۱۰ روستای شهرستان آسفالت‌ریزی می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح ها در راستای بهبود زیرساخت‌های روستایی، افزایش رضایتمندی مردم و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد ساکنان روستا‌های شهرستان اسدآباد دنبال می‌شود.