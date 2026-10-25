تیم‌های داژبال بانوان خانه‌های امداد استان خراسان شمالی در مسابقات منطقه‌ای جام شهدای ۱۵ خرداد که به میزبانی استان خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شد، موفق به کسب دو عنوان قهرمانی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در این رقابت‌ها، تیم «گل‌برگ‌های ایمان» شهرستان شیروان در رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال و تیم «گل‌های سملقان» شهرستان سملقان در رده سنی ۱۶ تا ۲۶ سال، با درخشش در مسابقات داژبال بانوان، عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

کمیته امداد امام خمینی (ره) با اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در قالب خانه‌های امداد، تلاش می‌کند زمینه حضور فعالانه فرزندان خانواده‌های تحت حمایت در فعالیت‌های گروهی و ورزشی را فراهم کند.

توسعه نشاط اجتماعی، تقویت روحیه خودباوری، شناسایی استعدادها، افزایش اعتمادبه‌نفس و ایجاد فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی نوجوانان و جوانان، از جمله اهداف این برنامه‌هاست که در کنار خدمات حمایتی، به ارتقای کیفیت زندگی و تقویت تعاملات اجتماعی آنان کمک می‌کند.