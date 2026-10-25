

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ امروز (یکشنبه ۳ آبان) برگزار شد و تیم ملی هندبال ایران در گروه A این رقابت‌ها به همراه تیم‌های ژاپن، چین، هنگ کنگ و بنگلادش قرار گرفت.

از میان رقبای ایران در این گروه دشوار، ژاپن قهرمان دوره قبلی آسیا به حساب می‌آید و تیم ملی چین نیز چند هفته قبل به عنوان سومی بازی‌های آسیایی ناگویا دست یافته است.

گروه‌بندی کامل بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

گروه A: ایران - ژاپن - چین - هنگ کنگ - بنگلادش

گروه B: کره جنوبی – قزاقستان - ازبکستان - هند - استرالیا - برنده IHF TROPHY

بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا از ۲ آذر تا ۱۲ آذر ۱۴۰۵ به میزبانی آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد.