تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز یکشنبه (۳ آبان ۱۴۰۵)، میزبان عرضه بیش از یک میلیون و ۳۹۲ هزار تن انواع محصولات است که سنگ‌آهن و آهن اسفنجی بیشترین سهم را در این عرضه‌ها دارند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ از مجموع عرضه‌های امروز تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران، یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۷۵۰ تن به سنگ‌آهن و ۱۶۲ هزار تن به آهن اسفنجی اختصاص دارد.

همچنین ۷۱ هزار و ۴۸ تن فولاد، ۳ هزار تن مس، ۲ هزار تن کک، یک هزار و ۸۰۰ تن روی، یک هزار تن چدن و ۵۰۰ تن قیر آند آلومینیوم در این تالار عرضه می‌شود.

در سایر تالار‌های بورس کالای ایران نیز یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۹۴۷ تن سیمان در تالار سیمان روی میز عرضه قرار می‌گیرد.

تالار صادراتی کیش نیز میزبان عرضه ۲۵۶ هزار و ۵۷۵ تن محصول شامل کلینکر، سیمان، قیر و مواد شیمیایی است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم ۲۱۵ هزار و ۶۷۰ تن محصول شامل وکیوم باتوم، لوب‌کات، مواد پلیمری، مواد شیمیایی، روغن، گاز‌ها و خوراک‌ها و قیر عرضه می‌شود. همچنین ۷ هزار و ۹۷۵ تن محصول در تالار فرعی بورس کالا روی میز فروش می‌رود.

گفتنی است؛ تالار‌های مختلف بورس کالای ایران امروز (۳ آبان‌ ۱۴۰۵) میزبان عرضه بیش از ۳ میلیون و ۴۵ هزار تن انواع محصول صنعتی، معدنی، سیمان، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است.