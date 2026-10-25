

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس این هشدار، فردا دوشنبه با رگبار باران و رعد و برق در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شمال و شرق سمنان و هرمزگان، جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آبگرفتگی معابر محتمل است.

این شرایط در روز سه شنبه برای خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و نیمه شمالی سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است.

به هموطنان در این استان‌ها توصیه شده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.



