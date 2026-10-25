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درادامه تجمعات مردمی درشبهای اقتدار ملت ایران، میدان فرمانداری بوکان بار دیگر میزبان اجتماع پرشور مردم ولایتمدار این شهرستان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمعی کثیری از مردم ولایتمدار و اقشار مختلف مردم شهر و روستاهای بخش مرکزی شهرستان بوکان، شامگاه گذشته در میدان فرمانداری این شهر گرد هم آمدند. این اجتماع گسترده با هدف تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و ادامه راه قائد شهید امت، ضمن تأکید بر وحدت ملی و همبستگی اجتماعی برگزار شد.
در این آیین که جلوهای از انسجام و همدلی میان مردم و مسئولان بود، جمعی از مسئولان شهرستان با حضور در میان اقشار مختلف جامعه، در کنار مردم قرار گرفتند و همراهی خود را با مطالبات و آرمانهای عمومی به نمایش گذاشتند. حضور مسئولان در این اجتماع مردمی، بیانگر پیوند نزدیک دستگاه مدیریت شهرستان با مردم و همگامی آنان با خواستههای جامعه ارزیابی میشود.