رئیس بخش انجماد خون و گروه‌های خونی نادر سازمان انتقال خون ایران با اعلام اینکه کشورمان در جمع ۳۰ کشور دارای فناوری نگهداری طولانی‌مدت خون‌های نادر قرار دارد، گفت: با استفاده از روش‌های تخصصی و افزودن ماده «گلیسرول»، امکان نگهداری خون‌های نادر تا ۱۰ سال فراهم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی کرباسی‌زاده، رئیس بخش انجماد خون و گروه‌های خونی نادر سازمان انتقال خون، درباره تعریف گروه‌های خونی اظهار کرد: گروه‌های خونی، ترکیب‌های مختلفی از پروتئین‌ها و آنتی‌ژن‌های موجود بر سطح گلبول‌های قرمز است که توسط هسته سلول کد می‌شود.

وی درباره نگهداری فرآورده‌های خونی اظهار کرد: حداکثر عمر یک واحد خون معمولی به شرط رعایت زنجیره سرد حداکثر به مدت ۳۵ روز است.

کرباسی زاده ادامه داد: گروه‌های خونی نادر نه تنها به‌سختی پیدا می‌شوند، بلکه مصرف محدودی نیز دارند و امکان نگهداری این گروه‌های خونی به شکل مایع برای مدت‌زمان طولانی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه فقط ۳۰ کشور از تجهیزات نگهداری و سیستم نگهداری طولانی‌مدت خون‌های نادر برخوردار هستند، گفت: ایران، یکی از کشور‌هایی است که توانایی طولانی‌مدت نگهداری از خون‌های نادر را دارد.

او در ادامه گفت: یک خون مایع به مدت ۳۵ روز قابلیت نگهداری دارد، اما خون‌های نادر باید برای مدت‌زمان طولانی نگهداری شوند. ماده «گلیسرول» که ماده‌ای نگهدارنده است به صورت تدریجی به گلبول قرمز خون‌های نادر اضافه می‌شود و خون در اصطلاح «گلیسرولیزه» می‌شود.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش تاکید کرد: افراد دارای گروه‌های خونی نادر، اهدای خون را به دست فراموشی نسپارند تا بتوانند به خود و دیگر افراد دارای گروه خونی مشابه کمک کنند. سازمان انتقال خون، امانت‌دار خون‌های نادر است و برای نگهداری از این ذخایر در بهترین شرایط تلاش می‌کند تا به فرد نیازمند دریافت خون برساند.