نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، با اعلام پرداخت ۹۷ درصد مطالبات گندم‌کاران، بر ضرورت پیش‌بینی راهکارهای لازم برای تسویه مطالبات باقی‌مانده و حمایت از تولید داخلی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز، علیرضا عباسی در گفت‌وگوی زنده با برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز، با اشاره به اختصاص یک درصد عوارض واردات نهاده‌های دامی به حمایت از تولید داخل گفت: منابع حاصل از این عوارض در سال گذشته به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید که بخشی از آن برای پرداخت تسهیلات کم‌بهره به دامداران سبک و سنگین در نظر گرفته شد.

وی افزود: این اعتبارات با هدف تقویت تولید محصولاتی همچون جو و دانه‌های روغنی و حمایت از دامداران اختصاص یافته و استان البرز نیز سهم قابل‌توجهی از تسهیلات مربوط را دریافت کرده است؛ به‌طوری‌که شهرستان اشتهارد نیز از این حمایت‌ها بهره‌مند شده است. به گفته عباسی، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی می‌تواند به افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن و واحدهای پیش‌بینی‌شده برای خانواده‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تأمین منابع بانکی و تکمیل زیرساخت‌های آب، برق و گاز را از نیازهای مهم شهرستان اشتهارد دانست و افزود: برخی مسائل و اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها، بنیاد مسکن و مردم نیز در جریان بازدیدها بررسی شد و برای پیگیری آنها تصمیماتی اتخاذ شد.

عباسی همچنین به وضعیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی اشتهارد اشاره کرد و گفت: این پروژه از جمله موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته با انتقادها و مطالبات مردمی همراه بوده و در بازدید اخیر، میزان پیشرفت و عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه درباره عملکرد برخی شرکت‌ها و ورود آب بدون طی مراحل لازم تصفیه، گزارش‌هایی مطرح شده است، بر ضرورت بررسی این موارد و پیگیری تخلفات احتمالی تأکید کرد و افزود: مسائل زیست‌محیطی شهرک صنعتی باید با دقت بررسی شود تا از بروز مشکلات برای منطقه جلوگیری شود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، بررسی مشکلات حوزه درمان، توسعه زیرساخت‌های آب و برق، بازدید از منطقه پلنگ‌آباد، حضور در نشست شورای اداری و گفت‌وگو با مردم و بانوان فعال فرهنگی را از دیگر برنامه‌های سفر خود به اشتهارد برشمرد.

عباسی با تأکید بر اهمیت نظارت میدانی و پیگیری مسائل حوزه انتخابیه خاطرنشان کرد: شناسایی موانع اجرایی، بررسی نیازهای زیرساختی و حمایت از بخش تولید، از محورهای مهم پیگیری مشکلات شهرستان‌ها و فراهم‌کردن زمینه توسعه آنهاست.