برای اولین بار اجرای طرح پایلوت بیمه افت تولید دام سبک مولد عشایر ناشی از خشکسالی در خراسان جنوبی با حضور رئیس اداره کل بیمه دام، طیور و زنبور عسل صندوق بیمه کشاورزی کشور به صورت آزمایشی رونمایی شد.

برای اولین بار و به صورت آزمایشی؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره کل بیمه دام، طیور و زنبور عسل صندوق بیمه کشاورزی کشور در مراسم رونمایی از این طرح گفت: این طرح برای اولین بار در خراسان جنوبی اجرا می‌شود که طرح آن توسط اداره کل عشایری استان ارائه شده است و در مراحل بعدی در سایر استان‌ها عملیاتی خواهد شد.

صفری افزود: عشایر دامدار که بیمه افت تولید در مقابل حوادث مختلف را خریداری کنند ۷۰ درصد بیمه پایه را دولت پرداخت می‌کند و ۳۰ درصد باقی مانده توسط عشایر واریز می‌شود.

وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از عشایر دامدار و کمک به عشایر در مقابل خشکسالی عنوان کرد که این طرح در سامانه جامع بیمه کشاورزی بارگذاری شده است.

صفری مدت بیمه دام سبک افت تولید عشایر را یکسال عنوان کرد و گفت: عشایر می‌توانند از تاریخ اول مهر سال جاری تا پایان دی ماه، برای صدور بیمه نامه اقدام کنند.

در ادامه این مراسم رونمایی از پوستر طرح آزمایشی بیمه افت تولید انجام شد و دو نفر از عشایر شهرستان سربیشه موفق به اخذ بیمه نامه شدند.