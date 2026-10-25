نمایندگان رشته موی‌تای چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی پسران، موفق به کسب ۵ نشان رنگارنگ شدند که از جمله آنها یک نشان طلا و نشان نقره است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی موی‌تای پسران در رده‌های سنی زیر ۱۶ و زیر ۱۸ سال، از ۲۸ مهرماه تا اول آبان‌ماه با حضور تیم‌های مطرح کشور در تهران برگزار شد.

در پایان این رقابت‌های فشرده، ورزشکاران استان با نمایش عملکردی درخشان، موفق به کسب نشان‌های زیر شدند:

نشان طلا: آراد گل‌ملایری (وزن ۷۵ کیلوگرم)

نشان نقره: نیما همتی (وزن ۵۴ کیلوگرم)

نشان برنز: اردوان پیشگو (وزن ۶۳.۵ کیلوگرم)، پارسا نکویی (وزن ۶۷ کیلوگرم) و محمد جمالپور (وزن ۸۱ کیلوگرم).