معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش لرستان از اجرای برنامه‌ریزی برای توزیع ۳۰ نوبت شیر و بیسکویت رایگان در مدارس استان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ فرزاد محمدی با اشاره به برنامه‌های پشتیبانی از مدارس در سال تحصیلی جدید گفت:قرارداد تأمین بیسکویت امضا شده و مراحل نهایی‌سازی قرارداد شیر هم در حال انجام است تا توزیع این اقلام در ۳۰ نوبت برنامه‌ریزی‌شده بین دانش آموزان استان اجرا شود.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر ضرورت همراهی مدیران مدارس در اجرای این طرح، خواستار هماهنگی برای توزیع منظم اقلام و پیگیری نیازهای ضروری مدارس شد و افزود: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت منابع و نظارت مستمر است.

محمدی با تأکید بر ضرورت بودجه ریزی عملیاتی بیان کرد: اعتبارات آموزش‌وپرورش باید به‌گونه‌ای مدیریت و هزینه شود که بیشترین اثربخشی را در فرایند تعلیم‌وتربیت داشته باشد.



معاون آموزش‌وپرورش لرستان گفت:سامان‌دهی ابلاغ همکاران، پیگیری فرآیند رتبه‌بندی و صدور احکام مربوطه تا پایان آبان‌ماه، رعایت عدالت در توزیع تسهیلات فرهنگیان و تسریع در پاسخ‌گویی به مطالبات در اداره های شهرستان‌ها برای جلوگیری از مراجعه ی غیرضروری به اداره کل،پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تخصیص مرحله دوم اعتبارات مدارس شبانه‌روزی بر اساس تعداد دانش‌آموزان و میزان اقامت آنان افزود:پرداخت هدفمند کارانه‌ها با توجه به عملکرد کارکنان از دیگر اولویت‌های معاونت آموزش‌وپرورش لرستان است.

محمدی همچنین بر ثبت دقیق اموال و دارایی‌های آموزش‌وپرورش، تقویت دانش حسابداری مدیران مدارس و صیانت از اموال دولتی تأکید کردو گفت:تنوع‌بخشی به منابع مالی از طریق استفاده ی قانونی از ظرفیت‌های مازاد راهکاری برای تقویت توان اقتصادی مدارس خواهد بود.

وی بر تسریع در پاسخ‌گویی به درخواست‌های مردمی در شهرستان‌ها و مناطق را ضروری دانست و خواستار جلوگیری از مراجعه های غیرضروری فرهنگیان و شهروندان به اداره کل شد.