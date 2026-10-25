آیین تجلیل از قهرمانان ملی و بین‌المللی میادین ورزشی و بزرگداشت مربیان، رؤسای هیئت‌ها و عوامل پشتیبان ورزشی استان سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در این مراسم با تأکید بر نقش افتخارآفرینی ورزشکاران در اعتلای نام و پرچم جمهوری اسلامی ایران، از اولویت‌بندی و پیگیری تکمیل ۳۶ پروژه نیمه‌تمام ورزشی استان با نیاز اعتباری یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، جذب اعتبارات و استفاده بهینه از ظرفیت اماکن ورزشی تأکید کرد.

محمدجواد کولیوند قهرمانان و فعالان عرصه ورزشی را سرمایه‌های ارزشمند کشور دانست و با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزشکاران و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر آنان در میادین ورزشی تصریح کرد: امکانات ورزشی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، آموزش‌وپرورش، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و سایر مجموعه‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق و تنظیم جدول زمان‌بندی، در خدمت فعالیت‌های ورزشی قرار گیرد.

کولیوند افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها به معنای واگذاری کامل اماکن ورزشی به یک دستگاه نیست، بلکه می‌توان با تنظیم برنامه و تعیین زمان‌های مشخص، از امکانات موجود برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه ورزش و جوانان بهره گرفت

وی با اشاره به ضرورت حمایت از بیماران خاص و توجه به نیاز‌های درمانی و ورزشی آنان، بر اهمیت همکاری مجموعه‌های مسئول در این زمینه تأکید کرد .

استاندار سمنان درخصوص اعتبارات حوزه ورزش و جوانان گفت : این اعتبارات از حدود ۱۲۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۴۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است و تلاش می‌کنیم با پیگیری‌های بیشتر، منابع بیشتری برای توسعه ورزش استان جذب شود.

استاندار سمنان همچنین با اشاره به وجود ۳۶ پروژه نیمه‌تمام ورزشی در استان گفت: تکمیل این پروژه‌ها به اعتباری در حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد؛ ازاین‌رو، ضروری است طرح‌ها بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی و ضرورت بهره‌برداری اولویت‌بندی شوند تا منابع موجود به شکل مؤثرتری تخصیص یابد و پروژه‌های آماده‌تر در اولویت تکمیل قرار گیرند.

کولیوند با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تکمیل ورزشگاه تختی، بر ضرورت همکاری مدیریت شهری، شورای شهر و فرمانداری برای تسریع در اجرای اقدامات باقی‌مانده تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر این پروژه تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری شد.

وی در پایان بر تداوم تعامل میان مدیریت استان، اداره‌کل ورزش و جوانان، هیئت‌های ورزشی و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و پیگیری منسجم مطالبات جامعه ورزش، تقویت زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای رشد استعداد‌ها و موفقیت ورزشکاران استان سمنان را خواستار شد.