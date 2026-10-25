در شرایطی که سلامت روان شهروندان بیش از گذشته تحت تأثیر قرار دارد، دسترسی به خدمات مشاوره تخصصی و ارزان‌قیمت به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در گزارش پیش رو، به سراغ عملکرد و نقش کلیدی خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ (صدا صدای مشاوره بهزیستی) رفته‌ایم تا ابعاد مختلف این خدمت حمایتی، چالش‌های مراجعان و میزان اثرگذاری آن در پیشگیری از بحران‌های روانی را بررسی کنیم. این خط تلفن با فراهم کردن امکان مشاوره محرمانه، رایگان (یا کم‌هزینه) و در دسترس برای تمامی اقشار، به پناهگاه بسیاری از شهروندان در لحظات بحرانی تبدیل شده است.



محمدعلی میرزایی گزارش می دهد؛









