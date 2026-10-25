رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر تبادل مستقیم دانش فنی و انتقال فناوری‌های نوین کشاورزی بین ایران و چین تاکید کرد.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا گل‌محمدی که به چین سفر کرده است، با حضور در منطقه توسعه کشاورزی یانگ‌لینگ و بازدید از تاسیسات و واحد‌های علمی و صنعتی این منطقه بر ضرورت تبادل دانش و فناوری بین شرکت‌ها و مراکز پزوهشی دو کشور تاکید کرد.

در این بازدید تخصصی، آخرین دستاورد‌های چین در زمینه تولید سیموکمیکال‌ها (Semiochemicals)، شامل بالغ بر ۱۵۰ نوع فرومون حشرات، تله‌های هوشمند و پروتئین‌های فعال‌کننده ایمنی گیاهی که امروزه در بیش از ۵۰ کشور جهان بازار‌های هدف را تسخیر کرده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت.

گل‌محمدی در حاشیه بازدید از مراکز چهارگانه تحقیق و توسعه و «آزمایشگاه کلیدی کنترل سبز آفات»، با تبیین تجارب زیست‌بوم پژوهشی ایران در مهار تنش‌های زنده و غیرزنده، خواهان تبادل مستقیم دانش فنی و انتقال تکنولوژی خطوط تولید فرومون‌های زیستی شد.

گل‌محمدی همچنین از «مرکز نوآوری صنعت بذر یانگ‌لینگ» بازدید کرد و با اشاره به تجارب ارزشمند و بومی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت هوشمند تنش‌های آبی و خشکسالی، بر ضرورت تقویت تعاملات دو کشور در زمینه تبادل ژرم‌پلاسم‌های ارزشمند، اصلاح بذر‌های مقاوم به خشکی و تجاری‌سازی دستاورد‌های مشترک علمی تأکید کرد.