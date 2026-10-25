پلیس فتا نسبت به افزایش توصیه‌های فریبنده و تبلیغات کلاهبرداری در کانال‌های پرمخاطب تلگرام هشدار داد و تأکید کرد: نمایش آگهی در کانال‌های معتبر، لزوماً به معنای تأیید اعتبار آن توسط مدیران این رسانه‌ها نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا، اعلام کرد: برخی از پیام‌های تبلیغاتی که در کانال‌های خبرگزاری‌ها و رسانه‌های اقتصادی نمایش داده می‌شوند، توسط سامانه تبلیغاتی خود تلگرام و بدون تأیید مدیران کانال منتشر می‌گردند.

کلاهبرداران سایبری با بهره‌گیری از این قابلیت، کاربران را به سمت ربات‌های مخرب، صفحات جعلی و پیشنهاد‌های غیرواقعی سرمایه‌گذاری سوق می‌دهند تا از اعتماد مخاطبان به کانال میزبان سوءاستفاده کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا از کاربران خواست تا تبلیغات را با برچسب‌های Ad یا Sponsored از مطالب اصلی تفکیک کرده و پیش از پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات شخصی، اعتبار تبلیغ‌دهنده را از طریق منابع مستقل بررسی نمایند.

وی تأکید کرد: صرفاً دیدن یک تبلیغ در یک مجموعه شناخته‌شده، دلیل کافی برای اعتماد به محتوای آن نیست.