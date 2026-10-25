به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مجید پیری گفت: هدف از اجرای این طرح، آموزش شیوه‌های صحیح مصرف انرژی به دانش‌آموزان در قالب بازی و فعالیت‌های جذاب آموزشی است.

او با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی تصریح کرد: آموزش رفتار‌های صحیح مصرف باید از دوران کودکی آغاز شود تا دانش‌آموزان با یادگیری روش‌های درست استفاده از منابع انرژی، این آموخته‌ها را در زندگی روزمره خود به کار بگیرند.

معاون آموزشی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان همدان با بیان اینکه این طرح در قالب تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت آموزش‌و پرورش و وزارت نیرو اجرا می‌شود گفت: مدارس ابتدایی بستر مناسبی برای آموزش و نهادینه‌کردن فرهنگ مصرف بهینه انرژی هستند و دانش‌آموزان می‌توانند با انتقال آموخته‌های خود به اعضای خانواده، در اصلاح الگوی مصرف در خانه نیز نقش مؤثری داشته باشند.

مجید پیری افزود: در طرح ملی «با انرژی‌ها»، مفاهیم مرتبط با انرژی و ضرورت مدیریت مصرف با رویکردی آموزشی، مشارکتی و بازی‌محور به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود تا یادگیری این مفاهیم برای آنان جذاب‌تر و ماندگارتر باشد.