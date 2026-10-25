به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از دبیرخانه سی‌ و سومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران ، با پایان مهلت ثبت‌نام، مجموعاً ۱۰۷۲ هنرمند جوان از ۳۱ استان کشور با ارسال ۶۴۲۶ اثر در این دوره از جشنواره شرکت کرده‌اند.

طبق آمار منتشر شده، از این تعداد ۷۳۳ هنرمند خانم و ۳۳۹ هنرمند آقا در جشنواره حضور دارند. از نظر پراکندگی جغرافیایی، استان‌های تهران با ۱۶۱ هنرمند، اصفهان با ۱۳۶ نفر، خراسان رضوی با ۹۵ نفر، فارس با ۶۸ نفر و کرمانشاه با ۶۵ نفر در رتبه‌های نخست قرار گرفته‌اند.

در میان رشته‌های هنری، رشته نقاشی با ۲۶۷ شرکت‌کننده و ۱۵۹۰ اثر، بیشترین میزان مشارکت را داشته است. پس از آن، رشته‌های عکاسی با ۱۴۷ هنرمند، گرافیک با ۱۲۴ نفر، طراحی با ۱۱۷ نفر و تصویرسازی با ۱۱۶ هنرمند در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بر اساس برنامه اعلام شده، جلسات انتخاب آثار برای حضور در کارگاه‌های آموزشی از روز یکشنبه ۳ آبان‌ماه در رشته‌های کاریکاتور، خوشنویسی، نگارگری، طراحی گرافیک و آغاز می‌شود. این کارگاه‌ها با حضور اساتیدی چون جمال رحمتی، محمدعلی قربانی، زینب شاهی و مریم کهوند برگزار خواهد شد.

جشنواره سی‌ و سومین هنرهای تجسمی جوانان ایران، از ۲۳ تا ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در استان کرمانشاه برگزار می‌شود.