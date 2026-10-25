مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با تأکید بر نقش انجمن‌های ورزشی دانشجویی گفت: اعتقاد راسخ ما این است که باید به دانشجویان اعتماد کنیم، فرصت فعالیت و تصمیم‌گیری در اختیارشان قرار دهیم و بستری مناسب برای یادگیری، کسب تجربه و توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی آنان فراهم آوریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر زارعی مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در نخستین نشست تخصصی کارشناسان ادارات تربیت‌بدنی و دومین گردهمایی دبیران انجمن‌های ورزشی دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور با تأکید بر جایگاه کارشناسان تربیت‌بدنی در تحقق اهداف ورزش دانشگاهی گفت: کارشناسان تربیت‌بدنی، خط مقدم فعالیت‌های ورزشی در دانشگاه‌ها هستند. سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهدافی که در سطح ملی تدوین می‌شوند، زمانی به نتیجه می‌رسند که با دانش، تخصص، انگیزه و پیگیری این کارشناسان در دانشگاه‌ها به مرحله اجرا درآیند.

وی افزود: کارشناسان تربیت‌بدنی علاوه بر مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های ورزشی، نقش مهمی در شناسایی ظرفیت‌ها، شناخت نیاز‌های دانشجویان، ایجاد انگیزه برای مشارکت ورزشی و فراهم‌کردن محیطی پویا و بانشاط در دانشگاه‌ها دارند. از این رو، توجه به مسائل و نیاز‌های کارشناسان، تقویت توانمندی‌های حرفه‌ای آنان و استفاده از تجربیات میدانی‌شان باید از اولویت‌های مدیریت ورزش دانشگاهی باشد.

باور به توانمندی دانشجویان؛ از مشارکت تا مسئولیت‌پذیری

دکتر زارعی با تأکید بر نقش انجمن‌های ورزشی دانشجویی تصریح کرد: اعتقاد راسخ ما این است که باید به دانشجویان اعتماد کنیم، فرصت فعالیت و تصمیم‌گیری در اختیارشان قرار دهیم و بستری مناسب برای یادگیری، کسب تجربه و توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی آنان فراهم آوریم.

وی افزود: انجمن‌های ورزشی دانشجویی صرفاً تشکل‌هایی برای اجرای برنامه‌ها یا برگزاری مسابقات نیستند؛ بلکه ظرفیتی ارزشمند برای تربیت نسل آینده مدیران، برنامه‌ریزان و فعالان ورزش کشور به شمار می‌روند. دانشجویانی که در این انجمن‌ها فعالیت می‌کنند، می‌توانند در مسیر برنامه‌ریزی رویدادها، کار تیمی، ارتباطات، مدیریت منابع، حل مسئله و پذیرش مسئولیت، تجربه‌های ارزشمندی کسب کنند؛ تجربه‌هایی که در کنار آموزش دانشگاهی، به رشد حرفه‌ای و اجتماعی آنان کمک خواهد کرد.

مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان گفت: انجمن‌های ورزشی دانشجویی به دلیل ارتباط مستقیم با بدنه دانشجویی، شناخت بهتری از ذائقه، دغدغه‌ها و نیاز‌های واقعی دانشجویان دارند. به همین دلیل، حضور مؤثر آنان در طراحی و اجرای برنامه‌های ورزشی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت‌ها، ارتقای مشارکت دانشجویان و نزدیک‌تر شدن برنامه‌ها به انتظارات جامعه دانشگاهی کمک کند.

دکتر زارعی افزود: رویکرد ما باید حرکت از برنامه‌ریزی صرفاً برای دانشجویان به سمت برنامه‌ریزی با مشارکت خود دانشجویان باشد. این رویکرد به معنای واگذاری مسئولیت بدون حمایت نیست؛ بلکه باید در کنار اعتماد به دانشجویان، زمینه آموزش، توانمندسازی، پشتیبانی کارشناسان و مشارکت تدریجی آنان در فرایند‌های تصمیم‌گیری را فراهم کنیم.

دکتر زارعی در جمع‌بندی سخنان خود، برگزاری شایسته و اثربخش المپیاد‌های ورزشی درون‌دانشگاهی را از مهم‌ترین اهداف و جلوه‌های عملی توسعه ورزش دانشگاهی دانست و تأکید کرد: انتظار ما این است که کارشناسان تربیت‌بدنی با بهره‌گیری از دانش، تجربه و ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌ها و با مشارکت فعال انجمن‌های ورزشی دانشجویی، زمینه برگزاری المپیاد‌هایی پویا، جذاب و متناسب با نیاز‌ها و علایق دانشجویان را فراهم کنند.

وی افزود: المپیاد درون‌دانشگاهی نباید صرفاً به برگزاری چند مسابقه و معرفی نفرات برتر محدود شود، بلکه باید فرصتی برای افزایش مشارکت ورزشی، تقویت روحیه نشاط و همبستگی، تجربه فعالیت گروهی و ایجاد خاطرات ماندگار برای دانشجویان باشد. تحقق این هدف مستلزم آن است که کارشناسان تربیت‌بدنی علاوه بر ایفای نقش راهبری و پشتیبانی، از توانمندی و خلاقیت دانشجویان نیز بهره بگیرند و به انجمن‌های ورزشی دانشجویی فرصت دهند تا در طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای این رویداد نقش مؤثر و مسئولانه‌ای ایفا کنند.