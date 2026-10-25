مدیرکل هواشناسی گیلان از تداوم فعالیت سامانه سرد و بارشی تا فردا خبر داد و گفت: بارش رگباری باران همراه با وزش باد تا اواخر وقت فردا در استان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با ادامه فعالیت سامانه سامانه سرد و بارشی در آسمان گیلان، بارش رگباری باران همراه با وزش باد و احتمال بارش تگرگ تا اواخر وقت فردا در استان ادامه دارد.

وی از تضعیف فعالیت سامانه بارشی از از سه شنبه در استان خبر داد و افزود: بارش پراکنده باران در مناطق مختلف استان تا پنجشنبه پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین بارش باران در مدت ۴۸ ساعت گذشته در استان، در منطقه تازه آباد رضوانشهر به میزان ۶۰ میلیمتر ثبت شد، گفت: گرم‌ترین منطقه استان در شبانه روز گذشته، لنگرود با ۲۵ درجه دما و سردترین منطقه اسب وونی تالش با ۹ درجه دما اعلام شد.

محمد دادرس با اشاره به شرایط نامناسب دریای کاسپین امروز و فردا با حداکثر ارتفاع موج یک متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۱۰۰ درصد است.