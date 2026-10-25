به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان پلدشت در جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: به منظور ارایه خدمات به مردم در شرایط بحرانی ۳۲ نانوایی شهرستان پلدشت تا پایان سال جاری به سیستم دو گانه سوز مجهز خواهند شد.

رعنا قربانی در ادامه خطاب به دستگاه‌های اجرایی شهرستان گفت: هیچ ترک فعلی در مواقع بحران قابل قبول نیست و همه دستگاه‌ها بایستی در حالت آماده باش باشند.