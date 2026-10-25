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از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون برای یکهزار و ۳۲۰ نفر در بخش کشاورزی سیستان وبلوچستان اشتغال ثبت شده که این میزان معادل ۴۴ درصد از مجموع تعهد سههزار نفری سازمان جهاد کشاورزی این استان در سال جاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی گفت: اشتغال ایجاد شده در حوزههای مختلفی از جمله دام و طیور، زراعت، باغبانی، آب و خاک و سایر فعالیتهای مرتبط شکل گرفته است.
محمدحسن یادگارزایی افزود: با توجه به ظرفیتها و مزیتهای متنوع بخش کشاورزی استان، تحقق کامل تعهد اشتغال سال ۱۴۰۵ با برنامهریزی دقیق، تسریع در اجرای طرحها، جذب هدفمند تسهیلات و تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانقابل حصول است.
وی بیان کرد: پیگیری مستمر طرحهای اشتغالزا و حمایت از سرمایهگذاریهای مولد میتواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی پایدار به رونق تولید و توسعه اقتصادی استان کمک شایانی کند.