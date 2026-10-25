به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی گفت: اشتغال ایجاد شده در حوزه‌های مختلفی از جمله دام و طیور، زراعت، باغبانی، آب و خاک و سایر فعالیت‌های مرتبط شکل گرفته است.

محمدحسن یادگارزایی افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های متنوع بخش کشاورزی استان، تحقق کامل تعهد اشتغال سال ۱۴۰۵ با برنامه‌ریزی دقیق، تسریع در اجرای طرح‌ها، جذب هدفمند تسهیلات و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌قابل حصول است.

وی بیان کرد: پیگیری مستمر طرح‌های اشتغال‌زا و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار به رونق تولید و توسعه اقتصادی استان کمک شایانی کند.