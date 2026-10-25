به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، این قطعی در محدوده فردیس، پروژه تقاطع غیرهمسطح امام علی(ع)، پادگان، ندامتگاه شهید کچویی، مؤسسه تحقیقات کشاورزی، جایگاه‌های سی‌ان‌جی شماره یک و دو اتوبوسرانی، مسیر انبار نفت و بلوار کامیونداران اعمال می‌شود.

بر اساس اعلام شرکت گاز استان البرز، این اقدام در راستای اجرای عملیات موردنیاز در شبکه گازرسانی انجام می‌شود و مشترکان محدوده‌های اعلام‌شده باید تمهیدات لازم را برای مدت قطعی در نظر بگیرند.

طبق اطلاعیه این شرکت، پس از پایان عملیات، گاز مشترکان وصل خواهد شد.

شهروندان در صورت بروز موارد اضطراری مرتبط با گاز می‌توانند با شماره امداد گازرسانی ۱۹۴ تماس بگیرند.