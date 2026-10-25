در حالی که شرکت‌های فناوری و سرمایه‌گذاران هوش مصنوعی صد‌ها میلیون دلار را به کارزار‌های انتخاباتی آمریکا تزریق کرده‌اند، نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد که این حمایت‌های مالی گسترده، احتمالاً واکنش منفی رأی‌دهندگان را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وب‌گاه خبری فیوچریسم (Futurism)، شرکت‌ها و چهره‌های برجسته حوزه هوش مصنوعی منابع مالی کلانی را وارد رقابت‌های انتخاباتی کرده‌اند. در این میان، ایلان ماسک بیش از ۴۴۵ میلیون دلار به جمهوری‌خواهان کمک کرده و کمیته «Leading The Future» با حمایت چهره‌هایی از اوپن‌ای‌آی و پالانتیر، توانسته است ۱۴۰ میلیون دلار جمع‌آوری کند.

با این حال، نتایج نظرسنجی گروه «Guardrails Action» از بیش از ۳ هزار رأی‌دهنده در ایالت‌های کلیدی (آیووا، میشیگان و اوهایو) نشان می‌دهد که این سرمایه‌گذاری‌ها لزوماً به نفع نامزد‌ها نیست.

بر اساس این پژوهش، ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که اطلاع از دریافت کمک مالی یک نامزد از حامیان هوش مصنوعی، احتمال رأی دادن به او را کاهش می‌دهد.

همچنین ۲۵ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند ممکن است برای مقابله با نفوذ شرکت‌های بزرگ فناوری و ساخت مراکز داده، حتی از وابستگی حزبی خود بگذرند. پژوهشگران این اتفاق را نتیجه نگرانی‌های عمومی از حذف مشاغل و نفوذ بیش از حد سرمایه‌های تکنولوژیک در سیاست می‌دانند.