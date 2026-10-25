معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: نتایج جدیدترین ارزشیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های خارج از کشور با رویکردی نوین و با همکاری تخصصی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس قنبری باغستان با اشاره به ویژگی متمایز ارزیابی‌های امسال گفت: نکته بسیار مهم و راهبردی امسال این است که فرآیند ارزیابی و به‌روزرسانی لیست دانشگاه‌های خارج از کشور، با اتکا به ظرفیت‌های ارزشمند ملی و منطقه‌ای یعنی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) انجام شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبه سال جاری شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی، ما توانستیم علاوه بر استفاده از نتایج چهار نظام رتبه‌بندی معتبر جهانی شامل کیواس (QS)، شانگهای، لایدن، تایمز، محوریت اصلی را بر پایه نتایج ارزیابی‌های پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) بگذاریم و از این طریق یک مدل بومی‌سازی‌شده، دقیق و چندبعدی را برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها پیاده‌سازی کنیم تا دانشگاه‌های خارج از کشور با معیار‌های دقیق‌تر و منطبق بر مقتضیات روز علم دنیا طبقه‌بندی شوند.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت : امسال با نگاهی کاملاً تخصصی و با محوریت پایگاه استنادی ISC لیست دانشگاه‌ها ، پالایش جدی شد و دانشگاه‌ها بر اساس جایگاه علمی، پژوهشی، آموزشی و فناورانه خود به سه سطح «الف»، «ب» و «ج» طبقه‌بندی شدند.

قنبری باغستان درباره تأثیر این تغییرات بر آینده تحصیلی داوطلبان تحصیل در خارج از کشور افزود : نگاه ما در سازمان امور دانشجویان، هدایت بهینه نخبگان و دانشجویان به سمت مراکز علمی واقعاً کارآمد است؛ با این رتبه‌بندی شفاف، داوطلبان عزیز و خانواده‌های گرامی آنها می‌توانند با چشمانی باز و بر اساس اطلاعات مستند، دست به انتخاب رشته بزنند.

وی گفت : در این سیستم، دانشگاه‌های قوی و رو به رشد در رشته‌های نوظهور و فناوری‌های نوین نیز بیشتر دیده شده‌اند و از تمامی دانشجویان، پژوهشگران و مشاوران عزیز تقاضا می شود پیش از هرگونه اقدام برای خروج از کشور، آخرین لیست مصوب را که امروز از طریق سامانه رسمی سازمان امور دانشجویان منتشر می‌شود، به دقت مطالعه نمایند؛ سازمان امور دانشجویان در کنار رسالت حمایتی خود، بر حفظ استاندارد‌های علمی آموزش عالی کشور مصمم است.

علاقمندان می توانند برای دریافت نتایج جدیدترین ارزشیابی و رتبه بندی دانشگاه های خارج به فایل پیوست مراجعه کنند .

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