از ابتدای ماه جاری، سهمیه جدید بنزین با نرخ سوم برای خودرو‌های شخصی اعمال شده است. بر اساس این طرح، خودرو‌های شخصی علاوه بر ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان، از ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان نیز برخوردار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرعامل شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی منطقه یزد گفت: با اجرای طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین از ابتدای ماه جاری، سهمیه سوخت خودرو‌های شخصی در سه نرخ تعیین شده است.نورالدینی افزود:بر اساس این طرح، خودرو‌های شخصی ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر نیز با نرخ ۱۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.وی افزود: در چارچوب اجرای این طرح، کارت‌های سوخت جایگاه‌ها نیز جمع‌آوری شده است و مالکان خودرو‌ها باید برای دریافت سوخت از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی منطقه یزد گفت: بر اساس تمهیدات پیش‌بینی‌شده در استان یزد، افرادی که کارت سوخت شخصی ندارند، می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن درخواست خود را ثبت کنند. به گفته مسئولان، با اقدامات انجام‌شده، صدور کارت سوخت این افراد در مدت ۲۴ ساعت پیش‌بینی شده است.

همچنین ادارات، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها موظف شده‌اند فهرست خودرو‌های پرمصرف خود را به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارسال کنند تا موضوع اختصاص سهمیه اضافی به این خودرو‌ها بررسی و پیگیری شود.

سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی نیز قرار است با پیگیری شرکت‌های مربوط اصلاح شود.