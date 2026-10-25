به گزارش خبرنگار خبرگزاری خبرگزاری صداوسیما، حسن نوری ساری در نشست خبری گفت: آمبولانس آموزشی با نماد‌ها و وسایل آموزشی ویژه کودکان به مدارس می‌رود.

وی افزود: این طرح به صورت آزمایشی در استان‌های شمالی آغاز شده است.

نوری ساری اضافه کرد: این آمبولانس‌ها با هدف آموزش کمک‌های اولیه و ارتقای آگاهی دانش آموزان و جامعه در زمینه پیشگیری از مسمومیت‌ها و دیگر حوادث به مدارس می‌روند.

معاون آموزشی سازمان اورژانس کشور خواستار هماهنگی در آموزش و ارتقای آگاهی جامعه زمینه پیشگیری‌ها شد و گفت: این آموزش‌ها با محوریت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مشارکت تمام سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط به صورت هم افزا و هماهنگ ارائه شود.

وی افزود: آموزش‌های کمک‌های اولیه پیشگیری‌ها برای دانش آموزان در کتاب‌های درسی تدوین شده است، اما نیاز به همکاری همه دستگاه‌های مرتبط دارد.

نوری ساری گفت: هم‌افزایی و هماهنگی در آموزش کمک‌های اولیه و پیشگیری موجب تاثیر مضاعف آنها در سطح جامعه خواهد شد.



