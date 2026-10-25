به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه بررسی عملکرد قرنطینه نباتی مستقر در گمرک بازرگان و بررسی موانع و مشکلات موجود در روند مبادلات مرزی، در محل فرمانداری شهرستان ماکو برگزار شد.

این نشست با حضور، فرماندار، مدیر حفظ نباتات، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان برگزار و مسائل مرتبط با عملکرد قرنطینه نباتی در مرز بازرگان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، نحوه استقرار و حضور مستمر کارکنان جهاد کشاورزی در واحد قرنطینه نباتی مرز بازرگان با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند واردات و صادرات کالا‌های اساسی و جلوگیری از ایجاد وقفه در مبادلات تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این خصوص تصمیم‌گیری شد.

شبانه‌روزی شدن فعالیت دستگاه‌های اجرایی مستقر در پایانه مرزی بازرگان، از جمله الزامات پیش‌بینی‌شده در بند ۱۱ مصوبه ۱۵‌گانه هیئت وزیران برای منطقه آزاد ماکو است. بر اساس این بند، تمامی دستگاه‌های اجرایی مستقر در این پایانه موظف‌اند با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و از طریق جابه‌جایی نیروی انسانی و استفاده از اعتبارات موجود، نسبت به شبانه‌روزی کردن فعالیت‌های خود اقدام کنند.

همچنین در این مصوبه پیش‌بینی شده است در صورت تأمین نشدن نیروی انسانی مورد نیاز از منابع موجود، سازمان اداری و استخدامی کشور با درخواست بالاترین مقام دستگاه مرکزی ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف یک ماه مجوز جذب نیروی انسانی مورد نیاز را صادر کند.