

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در این زمینه گفت: صدای انفجار شنیده شده در اهواز ناشی از عملیات خنثی سازی مهمات عمل نکرده از جنگ اخیر است و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیرو‌های مسلح قرار دارد.