به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی شهرستان بوکان، گفت: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی لیفان نرسیده به روستای برده زرد بوکان، نیرو‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند؛ دراین حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

پیمان رضایی افزود: مصدومان حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و مراقبت‌های پیش‌ بیمارستانی توسط نیرو‌های اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید قلی پور بوکان منتقل شدند.

به گفته وی در این عملیات، نیرو‌های امدادی پایگاه‌های یکشوه، جوانمرد و شماره یک اورژانس ۱۱۵ حضور داشتند و اقدامات لازم را برای امدادرسانی به مصدومان و انتقال آنان انجام دادند.

پیمان رضایی، ضمن قدردانی از تلاش و حضور به‌موقع کارشناسان اورژانس در محل حادثه، اظهار داشت: سرعت عمل نیرو‌های اورژانس در رسیدگی به مصدومان حوادث ترافیکی و انجام اقدامات تخصصی پیش‌بیمارستانی، نقش مهمی در حفظ جان مصدومان دارد و همکاران اورژانس ۱۱۵ همواره آماده خدمت‌رسانی در سریع‌ترین زمان ممکن هستند.

وی همچنین با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه ویژه رانندگان به شرایط جاده، افزود: رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از کمربند ایمنی و پرهیز از رفتار‌های پرخطر می‌تواند در کاهش حوادث و شدت صدمات ناشی از سوانح رانندگی مؤثر باشد.