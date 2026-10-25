مدیرعامل تعاونی صیادان بوکان از آغاز فصل صید ماهی در سد شهیدکاظمی خبر داد و گفت: سالانه با توجه به شرایط آب‌وهوایی و میزان آب سد، بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ تُن انواع ماهی از این دریاچه صید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرعامل تعاونی صیادان بوکان گفت: صید انواع ماهی گرمابی از دریاچه سد شهیدکاظمی این شهرستان توسط اعضای این تعاونی آغاز شد.

انور محمودزاده افزود: صید ماهی هر سال در این فصل توسط اعضای تعاونی صیادان آغاز می‌شود و تا پایان سال و هنگام فصل تخم‌ریزی ماهی‌ها تداوم دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به وسعت دریاچه سد شهیدکاظمی بوکان هم اکنون اعضای سه تعاونی از اهالی روستا‌های این منطقه و در مجموع ۳۴۷ صیاد در آن مشغول فعالیت هستند.

مدیرعامل تعاونی صیادان بوکان درباره صید سالانه از دریاچه سد شهیدکاظمی گفت: میزان صید ماهی در این سد با توجه به شرایط آب و هوا و میزان آب سد متفاوت و از ۲۵۰ تُن تا ۴۰۰ تُن در سال متغیر است.

وی با یادآوری اینکه کار صیادی در سد شهید کاظمی بوکان با استفاده از تور ماهیگیری بزرگ ۲۰۰ متری و نمره هفت انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: در این نوع تور ماهیگیری تنها ماهی‌های بزرگ را صید می‌شود.

محمودزاده گفت: هم اکنون از سد شهیدکاظمی بوکان انواع ماهی گرمابی مانند کله‌گاوی، کپورطلایی، سلیور و سیم کپور و انواع ماهی‌های بومی صید و روانه بازار‌های داخلی و خارجی می‌شود.

مدیرعامل تعاونی صیادان بوکان اظهار کرد: هر سال برای تامین ماهی در دریاچه سد شهیدکاظمی بوکان از سوی شیلات آذربایجان غربی یک میلیون و از سوی شیلات استان کردستان چهار میلیون قطعه بچه ماهی در دریاچه این سد رهاسازی می‌شود.

وی با اشاره فعالیت سه تعاونی صیادی در سدشهید کاظمی افزود: تعاونی‌های بوکان و شاهین دژ هر کدام با ۳۲ عضو و تعاونی سقز با ۲۸۳ عضو در دریاچه سد شهدکاظمی بوکان فعالیت می‌کنند و ماهی‌های صید شده به بازار استان‌های همجوار و اقلیم کردستان عراق نیز صادر می‌شود.

مدیرعامل تعاونی صیادان بوکان گفت: اعضای این تعاونی در مجموع دارای ۶ فروند قایق موتوری هستند که هر روز برای عملیات صیادی و انتقال صید هر کدام ۴۰ لیتر بنزین نیاز دارند.

محمودزاده افزود: در گذشته این بنزین از سوخت خودرو‌های صیادان تامین می‌شد، اما با توجه به شرایط کنونی بنزین تامنی آن مشکل است و باید در این خصوص چاره اندیشی شود.