به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از مسکو، «حمید بُوَرد» سرپرست وزارت نفت برای شرکت در بیست و هشتمین نشست وزرای انرژی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز با استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مقامات وزارت انرژی روسیه، وارد فرودگاه شرمیتووای مسکو شد.

تقویت همکاری میان کشور‌های عضو، حمایت از حقوق حاکمیتی آنها بر منابع طبیعی خود، تبادل اطلاعات و تجربیات، توسعه مطالعات و پیش‌بینی‌های بازار جهانی گاز، ارتقای فناوری‌های صنعت گاز و تقویت جایگاه گاز طبیعی در امنیت انرژی و توسعه پایدار از اهداف اصلی مجمع کشور‌های صادر کننده گاز است.

مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در حال حاضر ۱۲ عضو اصلی و ۸ عضو ناظر دارد، جمهوری اسلامی ایران، روسیه، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، قطر، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا اعضای اصلی این مجمع هستند و آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز اعضای ناظر آن هستند.

مجمع، کشور‌های عضو در مجموع حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، ۳۸ درصد تولید تجاری گاز و ۴۲ درصد صادرات جهانی گاز را در اختیار دارند، همچنین سهم آنها از صادرات جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) حدود ۴۷ درصد است، این ظرفیت، مجمع را به یکی از بستر‌های مهم گفت‌وگوی بین‌المللی درباره امنیت انرژی، آینده بازار گاز و سرمایه‌گذاری در این صنعت تبدیل کرده است.

جمهوری اسلامی ایران از بنیان‌گذاران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز است.