به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هواپیمایی کشوری اخبار منتشرشده درباره افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما را تکذیب و هرگونه تغییر قیمت بدون مجوز را تخلف اعلام کرد.

مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، با رد افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها و درخواست از فعالان بخش برای خودداری از اظهارات غیرکارشناسی، اظهار داشت: مسافران می‌توانند با مراجعه مستقیم به سامانه‌های فروش بلیت، نرخ مصوب پروازها را بررسی کرده و اطلاعات قیمتی را صرفاً از مراجع رسمی دریافت کنند.

وی با تأکید بر نظارت مستمر بر بازار حمل‌ونقل هوایی تصریح کرد: سازمان هواپیمایی با هرگونه تخلف در فروش بلیت و افزایش غیرقانونی نرخ‌ها مطابق ضوابط برخورد می‌کند و در صورت احراز تخلف، متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد کرد.

ادعای روز گذشته انجمن ایرلاین‌ها درباره افزایش ۴۰ درصدی نرخ‌ها

تکذیب صریح سازمان هواپیمایی کشوری در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته مجید اخلاقی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، از افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما خبر داده بود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی روز گذشته در گفتگو با خبرنگار صداوسیما، علت این افزایش قیمت را توقف بیش از یک‌ماهه تخصیص ارز مبادله‌ای، نوسانات بازار ارز و سهم بالای هزینه‌های ارزی و سوخت پروازها عنوان کرده و گفته بود نرخ‌های جدید به‌عنوان سقف مجاز فروش اعمال می‌شود.