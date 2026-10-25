در نشست شورای آموزش‌وپرورش استان، از دانش‌آموزان برتر کنکور سال ۱۴۰۵ اردبیل تجلیل شد. در این نشست بر ضرورت حمایت از این استعداد‌های ارزشمند و فراهم‌کردن زمینه پیشرفت و موفقیت بیشتر آنان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر نقش تعامل خانواده و مدرسه در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان، از کسب رتبه زیر ۱۰۰ توسط ۶ دانش‌آموز این استان در کنکور سراسری امسال خبر داد و گفت: ۵۰ دانش‌آموز اردبیلی موفق به کسب رتبه زیر یک‌هزار شدند.

وی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان اردبیلی در آزمون سراسری، اظهار کرد: امسال از ۶ دانش‌آموز استان که موفق به کسب رتبه زیر ۱۰۰ در کنکور شده‌اند، تجلیل شد که نشان‌دهنده بهبود وضعیت استان در این حوزه نسبت به سال‌های گذشته است.

امامی یگانه با قدردانی از حمایت خانواده‌ها و تلاش معلمان و مدیران مدارس افزود: توسعه فضا‌های آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش از مهم‌ترین برنامه‌های دولت چهاردهم در حوزه آموزش و پرورش است.

استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت و همکاری دستگاه‌های مرتبط، بیان کرد: هم‌افزایی خانواده و مدرسه می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر دانش‌آموزان استان در آزمون‌های نهایی و کنکور سراسری و ارتقای جایگاه اردبیل در سطح کشور باشد.

امامی یگانه با اشاره به توسعه مدرسه‌سازی در استان، گفت: روند مدرسه‌سازی در اردبیل نسبت به سال‌های گذشته سه برابر شده است و مشارکت خیرین و گروه‌های مردمی نقش مهمی در توسعه فضا‌های آموزشی داشته است.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های آموزشی باید با ارتقای کیفیت آموزش همراه باشد، تصریح کرد: تحقق عدالت آموزشی از اولویت‌های شورای آموزش و پرورش است تا دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان با امکانات مناسب و دغدغه کمتر، فرصت موفقیت در امتحانات نهایی و کنکور را داشته باشند.