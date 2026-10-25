به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس کل دادگستری قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما مرکز قم، گفت: ساعدی‌نیا در زندان است و اموال در حال کارشناسی است و مراحل مصادره آن در حال انجام است.

لازم به ذکر است، ساعدی نیا از حامیان کودتای آمریکایی - صهیونی دیماه که منجر به جانباختن و شهادت ۳۱۱۷ نفر از مردم بی گناه ایران شد به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره همه اموال منقول و غیرمنقول محکوم و در زندان به سر می برد.



