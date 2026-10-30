به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حمید احسانی در جلسه بررسی مشکلات تامین آب شهرستان‌های گرمسارو آرادان گفت: جابجایی روستای سله بن فیروزکوه از چالش‌های مهم برای آبگیری کامل سد نمرود است و این موضوع برای آبگیری سد در فصل پاییز و زمستان در هر دو استان سمنان و تهران پیگیری می شود.

وی به کاهش بارندگی‌ها و نامناسب بودن میزان ذخیره سازی آب در سد نمرود اشاره و بر لزوم پیگیری رفع تصرفات غیر قانونی در مسیر رودخانه حبله رود در استان تهران تاکید کرد.

ابوالفضل عالیشاهی قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان سمنان هم به احداث ۶ حلقه چاه برای استفاده بهینه از سیلاب‌ها اشاره کرد و گفت:۴ حلقه چاه جدید در بالا دست تصفیه خانه گرمسار احداث شده است که با اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال تجهیز آن در دست بررسی است .