به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دریجانی با اشاره به خدمات بیمه‌ای و درمانی در استان یزد گفت: بیمه سلامت برای افراد دهک‌های درآمدی یک تا پنج به‌صورت رایگان برقرار می‌شود و افراد سایر دهک‌ها موظف به پرداخت حق سرانه بیمه هستند.

دریجانی با اشاره به اجرای طرح «هزار روز طلایی ابتدای زندگی»، افزود: این طرح با همکاری بیمه سلامت و دانشگاه علوم پزشکی در سراسر استان یزد در حال اجرا است.

وی همچنین درباره خدمات صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۰۰ هزار نفر در این صندوق نشان‌دار شده‌اند که بخش قابل توجهی از آنان را بیماران مبتلا به دیابت تشکیل می‌دهند.

مدیرکل بیمه سلامت استان یزد در ادامه با تأکید بر ضرورت برخورداری اتباع خارجی از پوشش درمانی تصریح کرد: اتباع خارجی دارای کارت اقامت که در استان یزد زندگی می‌کنند، باید برای برخورداری از خدمات درمانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.