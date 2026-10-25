به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش و روز ملی کوهنورد سعید فکاری در مسیر طرح ملی سیمرغ کوه‌های ایران به قله سماموس صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سعید فکاری، کوهنورد خرمشهری، در ادامه برنامه‌های خود برای تحقق اهداف طرح ملی سیمرغ کوه‌های ایران، به قله سماموس، مرتفع‌ترین قله استان گیلان، صعود کرد.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ کوهنوردی، گرامیداشت مناسبت‌های ورزشی و معرفی توانمندی‌های ورزشکاران ایرانی در عرصه ملی انجام شد.

قله سماموس با ارتفاع تقریبی ۳۷۰۳ متر از سطح دریا، در منطقه اشکورات استان گیلان و در امتداد رشته‌کوه البرز غربی قرار دارد. این قله به دلیل ارتفاع قابل‌توجه و چشم‌انداز‌های طبیعی، از مقاصد شاخص کوهنوردی در شمال کشور به شمار می‌رود.

صعود به این ارتفاعات مستلزم آمادگی جسمانی، برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت انرژی، شناخت شرایط محیطی و رعایت اصول ایمنی در کوهستان است.

وی اهداف و اهمیت این صعود را شامل گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش و روز ملی کوهنورد، ترویج فرهنگ ورزش، تحرک و فعالیت‌های جسمانی.ادامه مسیر طرح ملی سیمرغ کوه‌های ایران، معرفی ظرفیت‌های ورزشی ایران و توانمندی‌های کوهنوردان خرمشهر و آبادان در عرصه ملی، تقویت روحیه استقامت، خودباوری و مسئولیت‌پذیری ترویج اصول ایمنی و برنامه‌ریزی صحیح در فعالیت‌های کوهستانی برشمرد.

سعید فکاری با صعود به سماموس، گام دیگری در مسیر پروژه ملی سیمرغ کوه‌های ایران برداشت؛ مسیری که افزون بر دستیابی به اهداف ورزشی، فرصتی برای شناخت طبیعت ایران، کسب تجربه‌های تازه و تقویت اراده فردی فراهم می‌کند.

این تلاش همچنین زمینه‌ای برای معرفی توانایی‌های ورزشکاران جنوب کشور، به‌ویژه کوهنوردان خرمشهر و آبادان، و نمایش حضور فعال آنان در برنامه‌های ورزشی در سطح ملی است.

این ورزشکار خرمشهری صعود به قله سماموس را نمادی از تلاش، پشتکار و حرکت هدفمند در مسیر دستیابی به اهداف ورزشی دانست. که برنامه در کنار گرامیداشت مناسبت‌های ورزشی، بر اهمیت ترویج فرهنگ کوهنوردی و معرفی ظرفیت‌های ورزشی ایران تأکید دارد.

سعید فکاری امیدوار است با ادامه این مسیر و صعود به دیگر قله‌های شاخص کشور، گام‌های مؤثری در پیشبرد طرح ملی سیمرغ کوه‌های ایران و معرفی توانمندی‌های کوهنوردان خرمشهر و آبادان در عرصه ملی بردارد.