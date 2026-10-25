از ابتدای امسال ۹۳ میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه حمایتی به مددجویان کمیته امداد هرمزگان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: این تسهیلات بلند مدت از منابع صندوق قرض الحسنه امداد ولایت و بانک مهر ایران به دو هزار و ۸۱۳ خانواده مددجو پرداخت شد.

باسره افزود: این تسهیلات در سرزمینه وام‌های درمانی، رفع مشکلات فوری و ضروری در اختیار مددجویان قرار گرفت.

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