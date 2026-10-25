سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی متمرکز و نیمه‌متمرکز آزمون کاردانی به کارشناسی‌ناپیوسته سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی متمرکز و نیمه‌متمرکز آزمون کاردانی به کارشناسی‌ناپیوسته سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

به اطلاع متقاضیانی که در آزمون کاردانی به کارشناسی‌ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام و شرکت نموده‌اند، می‌رساند که اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی متمرکز پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی به همراه اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشتۀ نیمه‌متمرکز"فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی" در تارنمای این سازمان قرار گرفته است.

پذیرفته‌شدگان نهایی برای اطلاع از نحوه، تاریخ ثبت‌نام و مدارک لازم برای ثبت‌نام (علاوه بر مدارک مندرج در بند "الف" این اطلاعیه) ضرورت دارد از روز دوشنبه ۴ آبان به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش‌عالی محل قبولی خود مراجعه نمایند.

پذیرفته‌شدگان دانشکده‌ها و آموزشکده‌های دانشگاه ملی مهارت، لازم است برای اطلاع از زمان، نحوه و شرایط ثبت‌نام به تارنمای سازمان مرکزی دانشگاه ملی مهارت به نشانی www.tvu.ac.ir یا به درگاه اطلاع‌رسانی دانشکده یا آموزشکده محل قبولی خود مراجعه نمایند.

معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشتۀ نیمه‌متمرکز فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی، باید مطابق بند "ب" مندرج در این اطلاعیه برای انجام مصاحبه اقدام نمایند.