به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با نزدیک شدن به هفته سوم رقابت‌های آسیایی، تیم‌های استقلال، تراکتور و گل‌گهر باید در روز‌های پیش‌رو به مصاف رقبای خود بروند؛ دیدار‌هایی که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، قضاوت آنها به داورانی از عربستان، کویت و تاجیکستان سپرده شده است.

استقلال که دوشنبه، ۵ آبان، در امارات میهمان شباب الاهلی خواهد بود، این مسابقه را با قضاوت خالد الطریس از عربستان برگزار می‌کند. فیصل القحطانی و ابراهیم الدخیل، هر دو از عربستان، به‌عنوان کمک‌داور در این دیدار حضور خواهند داشت. همچنین سامی الجریس و فیصل البلوی، دو داور سعودی، مسئولیت اتاق کمک‌داور ویدیویی (VAR) را بر عهده دارند و ریو تانیموتو از ژاپن نیز داور چهارم مسابقه خواهد بود.

در دیگر دیدار نماینده ایران، تراکتور روز دوشنبه، ۴ آبان، برابر العین امارات قرار می‌گیرد. عبدالله جمالی از کویت به‌عنوان داور وسط این مسابقه انتخاب شده و سعود الشمری و علی جراغ، دیگر داوران کویتی، او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد. عمار اشکنانی نیز داور چهارم این دیدار است و عبدالله عرب و عبدالله الکندری مسئولیت نظارت ویدیویی بر صحنه‌های مسابقه را بر عهده خواهند داشت.

تیم فوتبال گل‌گهر نیز در ادامه رقابت‌های آسیایی، چهارشنبه، ۶ آبان، میزبان آرکاداغ ترکمنستان خواهد بود. قضاوت این مسابقه به نصرالله کبیروف از تاجیکستان سپرده شده است. اکمل بوریف و صدیق‌زاد خسروی به‌عنوان کمک‌داور و صیادجون زین‌الدینوف در سمت داور چهارم، تیم داوری این بازی را تکمیل می‌کنند.

برنامه دیدار‌های نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی به شرح زیر است:

دوشنبه، ۴ آبان

العین امارات - تراکتور؛ ساعت ۱۹:۳۰

سه‌شنبه، ۵ آبان

شباب الاهلی امارات - استقلال؛ ساعت ۱۹:۳۰

چهارشنبه، ۶ آبان

گل‌گهر - آرکاداغ ترکمنستان؛ ساعت ۱۷:۱۵