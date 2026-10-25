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اهدای پلاکت خون در خراسان جنوبی ازابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: از ابتدای سال تا ۲ آبان، ۱۵ هزار و ۱۳۳ نفر به مراکز اهدای خون در استان مراجعه کردند که ۱۲ هزار و ۵۸۳ نفر موفق به اهدای خون شدند.
مهدی زاده افزود: همچنین در این مدت ۶۸۳ نفر دعوت به اهدای پلاکت شدند که ۵۰۴ نفر موفق به اهدای پلاکت شدند و این میزان افزایش ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال را نشان میدهد.
مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی، با بیان اینکه از بین اهداکنندگان امسال ۶/۷ درصد خانم و بقیه آقا بودند گفت: هدفگذاری این است که ۱۱ درصد اهداکنندگان خانم باشند از بانوان درخواست میشود در این حوزه مشارکت بیشتری داشته باشند.
مهدیزاده افزود: روزانه ۹۵ تا ۱۰۰ نفر در استان برای اهدای خون مراجعه میکنند که بهطور متوسط ۷۵ نفر موفق به اهدا میشوند و بخشی از این اهدا در داخل استان مصرف و بخشی از آن به شبکه ملی ارسال میشود.
وی گفت: در ماههای خیلی گرم یا خیلی سرد سال، به دلیل شرایط جوی یا بیماریها، مراجعهکنندگان برای اهدای خون کم میشوند، اما نیاز تغییری نمیکند و بنابراین از مردم میخواهیم در این خصوص در تمام فصول اقدام کنند.
مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی افزود: ساختمان جدید انتقال خون آماده بهره برداری است و با کمک سازمان انتقال خون بیش از ۱۴ میلیارد تومان اعتبار برای آن گرفته شده و امیدواریم تجهیزات این ساختمان ظرف سه ماه آینده برسد.