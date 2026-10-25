به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: از ابتدای سال تا ۲ آبان، ۱۵ هزار و ۱۳۳ نفر به مراکز اهدای خون در استان مراجعه کردند که ۱۲ هزار و ۵۸۳ نفر موفق به اهدای خون شدند.

مهدی زاده افزود: همچنین در این مدت ۶۸۳ نفر دعوت به اهدای پلاکت شدند که ۵۰۴ نفر موفق به اهدای پلاکت شدند و این میزان افزایش ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال را نشان می‌دهد.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی، با بیان اینکه از بین اهداکنندگان امسال ۶/۷ درصد خانم و بقیه آقا بودند گفت: هدف‌گذاری این است که ۱۱ درصد اهداکنندگان خانم باشند از بانوان درخواست می‌شود در این حوزه مشارکت بیشتری داشته باشند.

مهدی‌زاده افزود: روزانه ۹۵ تا ۱۰۰ نفر در استان برای اهدای خون مراجعه می‌کنند که به‌طور متوسط ۷۵ نفر موفق به اهدا می‌شوند و بخشی از این اهدا در داخل استان مصرف و بخشی از آن به شبکه ملی ارسال می‌شود.

وی گفت: در ماه‌های خیلی گرم یا خیلی سرد سال، به دلیل شرایط جوی یا بیماری‌ها، مراجعه‌کنندگان برای اهدای خون کم می‌شوند، اما نیاز تغییری نمی‌کند و بنابراین از مردم می‌خواهیم در این خصوص در تمام فصول اقدام کنند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی افزود: ساختمان جدید انتقال خون آماده بهره برداری است و با کمک سازمان انتقال خون بیش از ۱۴ میلیارد تومان اعتبار برای آن گرفته شده و امیدواریم تجهیزات این ساختمان ظرف سه ماه آینده برسد.