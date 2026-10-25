رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از پایان برداشت بادام با تولید ۳۳ هزار تن محصول خشک در این استان خبر داد و گفت: فارس با برخورداری از ۳۶ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ بادام، رتبه نخست کشور را از نظر سطح زیر کشت این محصول دارد و بخشی از تولیدات آن به هند و پاکستان صادر می‌شود.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احد بهجت حقیقی، با اشاره به جایگاه فارس در تولید بادام کشور اظهار کرد: این استان با در اختیار داشتن ۳۶ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ بادام، معادل ۲۰ درصد از سطح باغ‌های بادام کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: بر اساس آمار‌های ملی، فارس با تولید ۱۹ درصد بادام کشور، پس از استان‌های پیشرو در جایگاه دوم تولید این محصول قرار دارد و بخش قابل‌توجهی از بادام خشک تولیدی آن به بازار‌های شبه‌قاره هند، از جمله هند و پاکستان، صادر می‌شود.

بهجت حقیقی، شهرستان‌های اقلید، داراب، نی‌ریز، خفر و شیراز را به ترتیب دارای بیشترین سطح زیر کشت و تولید بادام در استان معرفی کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به چالش‌های اقلیمی پیش روی تولید بادام گفت: سرمای بهاره در مرحله گلدهی و تشکیل میوه نارس، محصول باغ‌های بادام را در معرض خطر قرار می‌دهد.

وی افزود: برای کاهش این خطر، توسعه باغ‌ها با استفاده از ارقام دیرگل و تغییر ارقام زودگل محلی از طریق عملیات سرشاخه‌کاری با ارقام دیرگل در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

بهجت حقیقی توضیح داد: بر اساس اطلاعات علمی موجود، بادام از نظر نیاز به تجمع سرمایی برای شکستن خواب زمستانه و همچنین حساسیت به سرمای دیررس بهاره، یکی از محصولات حساس باغی محسوب می‌شود و انتخاب ارقام دیرگل راهبردی شناخته‌شده برای کاهش خسارت یخ‌زدگی در مرحله گلدهی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه با اشاره به ارزش غذایی بادام خاطرنشان کرد: این محصول منبع غنی ویتامین E، منیزیم، پروتئین و اسید‌های چرب تک‌غیراشباع است.

وی افزود: مطالعات بالینی نشان داده‌اند مصرف منظم بادام می‌تواند به کاهش فشار خون سیستولیک و بهبود شاخص‌های قلبی‌-عروقی کمک کند.