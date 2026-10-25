اعضای شورای برنامه ریزی استان سمنان درباره پیگیری سند توسعه دامغان و رصد ماهانه پیشرفت فیزیکی طرح‌های عمرانی، اقتصادی، زیرساختی این شهرستان بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در این نشست گفت: سند توسعه دامغان باید با مشارکت و پیگیری جدی ۱۲ مدیر دستگاه اجرایی دنبال شود و طرح‌های مهم این شهرستان در حوزه‌های بیمارستانی، راه و آب نیز با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: پیشرفت پروژه‌ها باید در سطوح ملی، استانی و شهرستانی به‌صورت ماهانه رصد شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ملی با برش استانی و قانون بودجه را به‌دقت مطالعه و پیگیری کنند.

همچنین همه دستگاه‌ها موظف‌اند هر شش ماه گزارشی از میزان پیشرفت طرح‌های مرتبط با حوزه فعالیت خود ارائه دهند.

فرج‌الله ایلیات، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان، نیز با اشاره به وضعیت واگذاری زمین برای اجرای طرح‌ها گفت: میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های استان و وضعیت زمین‌های واگذارشده با هدف بررسی و تمدید مجوز‌ها در حال پیگیری است و برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز برنامه‌ریزی خواهد شد.

در این نشست، پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای دامغان در بخش‌های کشاورزی، منابع طبیعی، بهداشت و درمان، آموزش، ورزش، راه و شهرسازی و مدیریت منابع آب بررسی شد.

توسعه کشاورزی و قنوات، ساماندهی رودخانه‌ها، طرح‌های آبرسانی و سدسازی، بهسازی راه‌ها، ساخت مدارس، استخر دانش‌آموزی، ساختمان انتقال خون، طرح‌های میراث فرهنگی، بیمارستان ۹۶ تخت‌خوابی، خوابگاه متأهلان دانشگاه دامغان، ورزشگاه پنج‌هزارنفری و چمن مصنوعی انقلاب اسلامی از جمله پروژه‌های مطرح‌شده در این جلسه بود.

بر اساس گزارش ارائه‌شده علیرضا نوچه ناسار فرماندار دامغان برای طرح‌های عمرانی دامغان ۳.۷ همت اعتبار پیش‌بینی شده و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی شهرستان ۶۸ درصد اعلام شده است.

برنامه‌های مرتبط با مناسب‌سازی فضا‌های شهری برای توان‌یابان، توسعه امکانات ورزشی، جذب توان‌یابان در دستگاه‌های اجرایی، تأمین رابط ناشنوایان در صداوسیما و انتخاب مشاوران توان‌یاب در فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

نادر مالکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان گفت : در این جلسه موضوع واگذاری قانونی زمین، پرونده‌های بهره‌برداری طرح‌های کشاورزی و صنعتی، بازبینی حریم‌های شهری، تأمین حامل‌های انرژی، مسائل محیط‌زیستی، وضعیت پرونده‌ها در دیوان محاسبات و تأخیر دستگاه‌های اجرایی در اجرای قرارداد‌ها بررسی شد.

رسیدگی به عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز از دیگر محور‌های جلسه بود.

پس از رأی‌گیری، مجوز اجرای ۶ طرح در حوزه راه و شهرسازی صادر شد و طرح‌های ورزشی سمنان، رفاهی شاهرود و دامغان، و موضوع تشکیل کمیته اشتغال زنان نیز در دستور کار قرار گرفت.