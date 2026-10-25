به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان گفت: میراث مکتوب و هنر‌های وابسته به آن، از مهم‌ترین جلوه‌های هویت تاریخی و فرهنگی جهان اسلام به شمار می‌روند؛ میراثی که در طول قرن‌ها، پیوند‌های عمیقی میان ملت‌های مسلمان برقرار کرده و بستری ارزشمند برای شناخت متقابل فرهنگ‌ها، انتقال دانش و گفت‌وگوی تمدنی فراهم آورده است.

حمیدرضا سلیمانی افزود: این حوزه، به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گسترده تاریخی، هنری، فرهنگی و پژوهشی، نقطه اشتراک ارزشمند کشور‌های اسلامی است، از همین رو، تلاش می‌شود با ایجاد بستری برای تبادل دانش و تجربه، زمینه تعامل میان پژوهشگران، استادان، هنرمندان، نسخه‌شناسان و مؤسسات فرهنگی و علمی فراهم شود.

تاکنون پژوهشگران و صاحب‌نظرانی از کشور‌های پاکستان، عراق، ترکیه و مالزی در همایش زرنگاشت شرکت کردند که محور‌های متنوعی از جمله تاریخ و سنت‌های کتابت در تمدن‌های اسلامی، کتاب‌آرایی و هنر‌های وابسته، نسخه‌شناسی و تصحیح متون، فرایند‌های فنی و زیبایی‌شناختی کتابت و کتاب‌آرایی، نگاهداشت و مرمت نسخ خطی، موزه‌ها و شیوه‌های نمایش و نگهداری میراث مکتوب، نگارگری و تصویرگری و روایت تصویری در کتاب، و نیز مبانی نظری و زیبایی‌شناختی هنر کتاب‌آرایی در تمدن اسلامی را در بر می‌گیرد.

همایش بین المللی زرنگاشت بهمن ماه برگزار می‌شود.