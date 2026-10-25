با هدف ساماندهی تسهیل صدور مجوزها و افزایش شفافیت در معاملات ملکی، شهرداری‌های استان اردبیل برای اتصال به سامانه یکتا ۱۰ روز فرصت دارند؛ سامانه‌ای که در راستای ثبت و رهگیری اطلاعات ساختمان‌ها و پیشگیری از تخلفات ملکی راه‌اندازی شده است.

مهلت ۱۰ روزه به شهرداری‌های اردبیل برای وصل شدن به سامانه یکتا

مهلت ۱۰ روزه به شهرداری‌های اردبیل برای وصل شدن به سامانه یکتا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حجت الاسلام کثیرلو رئیس کل دادگستری استان در جلسه پیگیری اجرای تکالیف مندرج در ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در محل بازرسی استان برگزار شد گفت: صدور شناسه یکتا برای پروانه‌های ساختمانی و واحد‌های مشمول قانون، نقش مهمی در پیشگیری از جرائم و تخلفات و کاهش پرونده‌های قضایی دارد.

حجت‌الاسلام کثیرلو اظهار کرد: تحول در فرایند‌های اداری و حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات، از الزامات ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی است.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از روش‌های سنتی و استفاده از فناوری‌های نوین افزود: هوشمندسازی خدمات می‌تواند نقش مؤثری در تسریع و تسهیل امور، افزایش شفافیت و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به اهمیت اجرای کامل تکالیف قانونی در حوزه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت اتصال همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه شهرداری‌ها، به سامانه‌های مربوط تأکید کرد.

حجت‌الاسلام کثیرلو تصریح کرد: صدور شناسه یکتا برای پروانه‌های ساختمانی و واحد‌های مشمول قانون، از الزامات مهم ساماندهی امور املاک و ساخت‌وساز و پیشگیری از بروز تخلفات در این حوزه است.

وی با بیان اینکه اجرای موفق این طرح به همکاری دستگاه‌های اجرایی و مردم نیاز دارد، ادامه داد: صدور شناسه یکتا با افزایش شفافیت در فرایند‌های مرتبط با املاک و ساخت‌وساز، زمینه ارتکاب جرائم و تخلفات را کاهش می‌دهد و می‌تواند از تشکیل پرونده‌های متعدد و ورود آنها به محاکم قضایی جلوگیری کند.

رئیس شورای قضایی استان اردبیل همچنین اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی درباره مزایا و آثار اجرای این طرح را ضروری دانست و گفت: تبیین ابعاد مختلف شناسه یکتا و آگاهی‌بخشی مؤثر درباره فواید آن برای مردم، به‌ویژه از طریق فضای مجازی، از عوامل مؤثر در موفقیت اجرای این قانون است.

حجت‌الاسلام کثیرلو با تأکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی مستمر میان شهرداری‌ها، اداره کل ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های مسئول، خواستار پیگیری جدی تکالیف قانونی و تسریع در فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل این طرح شد.