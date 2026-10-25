به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری مقادیر زیادی سوخت قاچاق در انباری واقع در یکی از روستا‌های شهرستان هندیجان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام تحقیقات نامحسوس و حصول اطمینان از وجود سوخت در محل مذکور، طی بازرسی از محل، ۱۶ هزار لیتر نفتگاز قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به اینکه ارزش سوخت کشف‌شده توسط کارشناسان ۲۴ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مرجع قضائی شد.