به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، در بخش طرح‌های آبخیزداری، بیش از ۵۰ میلیارد ریال برای اجرای اقداماتی از جمله احداث سیل‌بند و دیوارهای ساحلی هزینه شده است؛ طرح‌هایی که با هدف مدیریت روان‌آب‌ها، کاهش خطر سیلاب و حفاظت از زیرساخت‌های شهری، با توجه به شرایط کوهستانی منطقه، اجرا شده‌اند.

در قالب طرح نهضت آسفالت و بهسازی معابر شهری، عملیات آسفالت‌ریزی با استفاده از یک‌هزار و ۵۰۰ تن آسفالت و سنگ‌فرش یک‌هزار مترمربع از پیاده‌راه‌ها با بهره‌گیری از سنگ ورقه‌ای بومی انجام شده است. اعتبار این بخش از طرح‌ها نیز بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

اجرای این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت معابر، بهبود عبور و مرور شهروندان و افزایش ایمنی زیرساخت‌های شهری انجام شده و تداوم طرح‌های آبخیزداری نیز می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری آسارا در برابر مخاطرات طبیعی نقش مؤثری داشته باشد.